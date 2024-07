PARIS (Reuters) - Une proposition de loi va être déposée dans la journée pour abroger la réforme des retraites, a annoncé mardi la présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, alors que les négociations au sein du Nouveau Front populaire (NFP) restent dans l'impasse sur la désignation d'un candidat pour Matignon.

"Aujourd'hui, nous déposons une proposition de loi pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans", a déclaré la députée du Val-de-Marne sur France Inter.

"Lorsque nous la soumettrons à l'Assemblée nationale, chacun prendra ses responsabilités pour savoir s'il veut, oui ou non, faire tomber un gouvernement sur la question de l'abrogation de la retraite à 64 ans", a-t-elle ajouté, disant tendre la main à "l'ensemble des députés qui, lors de la précédente législature, avait déjà voté contre".

"Il y avait déjà une majorité dans la précédente législature pour battre la retraite à 64 ans", a poursuivi Mathilde Panot, rappelant que la réforme a été adoptée via l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution et sans vote à l'Assemblée nationale. "Je pense qu'il y a une majorité encore plus grande aujourd'hui."

"Le Rassemblement national a des députés, ils feront ce qu'ils veulent. Mais je le dis aujourd'hui, y compris avec des députés de droite, des députés [du groupe centriste] Liot, les 193 députés du Nouveau Front populaire, nous avons la majorité pour abroger cette réforme des retraites."

Un avis partagé par le président LFI de la commission des finances à l'Assemblée nationale, Eric Coquerel, qui a jugé sur franceinfo qu'un tel texte pouvait "indéniablement" passer.

Le NFP, ressorti en tête des élections législatives, a échoué à obtenir la présidence de l'Assemblée nationale mais a remporté la majorité des sièges au sein du Bureau, plus haute autorité collégiale du Palais-Bourbon.

"Voilà pourquoi il était si important d'obtenir la majorité au bureau de l'Assemblée : permettre la recevabilité de cette proposition de loi", a commenté sur X le député LFI Antoine Léaument.

La session ordinaire de l'Assemblée nationale, qui s'est ouverte le 18 juillet, doit s'interrompre le 2 août avant de reprendre en octobre.

IMPASSE

L'offensive de LFI sur la réforme des retraites intervient alors que les discussions ont repris au sein du NFP pour désigner un candidat au poste de Premier ministre. "Nous avançons pas à pas", a indiqué mercredi Mathilde Panot sans vouloir s'avancer sur une date.

Pour l'heure, aucune issue ne semble en vue après le désistement de Laurence Tubiana, proposée par les socialistes, les communistes et les écologistes mais refusée par LFI, et celui de la présidente de la région Réunion Huguette Bello, qui avait les faveurs des insoumis mais s'est heurtée au refus du Parti socialiste.

"C'est trop tard", a regretté mercredi le député du groupe Écologiste et Social et ex-LFI François Ruffin, dénonçant une "fenêtre d'opportunité" qui s'est refermée.

Interrogé sur la "trêve" évoquée la veille par Emmanuel Macron le temps des Jeux Olympiques, il a jugé qu'elle avait "lieu de fait car il n'y a pas de combattants".

Alors que les JO débutent officiellement vendredi, jusqu'au 11 août, le scénario d'un maintien du gouvernement démissionaire sur cette période semble de plus en plus probable.

Emmanuel Macron doit s'exprimer dans la soirée lors d'une interview à France Télévisions et Radio France, la première organisée depuis le second tour des élections législatives.

(Rédigé par Blandine Hénault)