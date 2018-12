France-La CGT et FO Transports appellent à la grève dimanche

PARIS, 4 décembre (Reuters) - La CGT et FO transports appellent à la grève dimanche prochain pour une durée indéterminée, afin de protester contre la faiblesse des mesures pour le pouvoir d'achat présentées par le gouvernement et défendre la rémunération des heures supplémentaires, a-t-on appris auprès de FO Transports.

"Ce qu'a présenté Edouard Philippe est plus que limité" en matière de pouvoir d'achat, y compris des salariés du transport routier, a déclaré à Reuters Patrice Clos, secrétaire général de la Fédération nationale transports et logistique, quelques heures après l'annonce de la suspension pour six mois de trois mesures fiscales face à la contestation des "Gilets jaunes".

"Au vu des miettes annoncées en faveur du pouvoir d'achat de la part du Premier ministre ce jour", les deux organisations demandent dans un communiqué "à l'ensemble de ses syndicats, tous secteurs confondus de déposer les préavis de grève légaux le plus tôt possible".

"Tous dans l'action à partir du 9 décembre 2018, 22h et au-delà !", peut-on lire.

Les deux organisations syndicales entendent par ailleurs protester contre une décision du Conseil d'Etat publiée le mois dernier, qui annule l'inscription dans le Code des transports de la majoration des heures supplémentaires.

Cette décision, qui intervient à la suite d'un recours des organisations patronales, menace la rémunération des salariés , estiment-elles. (Caroline Pailliez, édité par Julie Carriat)