France: La Corse toujours en vigilance orange au lendemain d'orages meurtriers

PARIS (Reuters) - La Corse était toujours en vigilance orange météorologique en début de journée vendredi, après une accalmie relative pendant la nuit, au lendemain de violents orages qui ont fait cinq morts et une vingtaine de blessés dans l'île.

"Des orages continuent de se former en mer et vont se décaler sur la Corse en début de journée de vendredi", où ils sont susceptibles d'être localement actifs, avec de fortes précipitations voire de la grêle et de fortes rafales de vent, prévient Météo France dans son bulletin de vigilance qui prévoit une levée de l'alerte orange vers 10h00 (08h00 GMT).

Les orages devraient ensuite évacuer l'île "vendredi à la mi-journée", précise l'institut météorologique.

Sur le terrain, où plus de 5.000 campeurs sous tente ont dû évacuer avant la nuit, à titre préventif, l'ensemble des campings de Corse-du-Sud et ceux de la région de Balagne, en Haute-Corse, dans le nord-ouest de l'île, "la nuit s'est passée aussi bien que possible", a expliqué Gilles Simeoni, résident du conseil exécutif de Corse, sur franceinfo.

"Je pense que les personnes pourront réintégrer les différents campings dans le courant de la journée", a-t-il précisé.

Arrivé jeudi en fin de journée en Corse, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre à Calvi (Haute-Corse), ce vendredi matin.

(Rédigé par Myriam Rivet et Marc Angrand)