France-La charge de la dette réduite de 2 mds par les taux bas

PARIS, 20 août (Reuters) - La charge de la dette de l'Etat français devrait être allégée de deux milliards d'euros cette année par rapport aux prévisions de la loi de Finances, du fait de la faiblesse des taux d'intérêt, a annoncé mardi le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin.

"L'Etat emprunte à des taux extrêmement faibles, voire négatifs (...) Sur l'année, ce sont près de deux milliards d'euros d'économies engendrées par rapport aux prévisions du budget", précise le ministre dans un message publié sur Twitter.

Le budget 2019 prévoyait que la charge de la dette s'élève à 42,2 milliards d'euros cette année et la Cour des comptes avait estimé dans un rapport publié en juin que l'Etat pourrait économiser environ 400 millions d'euros sur cette somme, en se fondant sur le niveau des taux d'intérêt constatés en mai.

Passé en territoire négatif pour la première fois de son histoire en juin, le rendement de l'emprunt d'Etat français à dix ans s'établissait mardi à -0,413%.

Sur les sept premiers mois de l'année, le coût de financement de l'Etat sur ses emprunts à plus d'un an est tombé à 0,23%, moins de la moitié du taux enregistré sur la même période en 2018, selon les données de l'Agence France Trésor. Et au 30 juin, 73,6% de la dette française affichait des taux négatifs.

La persistance de taux d'intérêt bas a déjà conduit ces dernières années à des révisions à la baisse de la charge annuelle d'intérêts versée par l'Etat français malgré la hausse de son endettement.

(Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)