France-La composition du nouveau gouvernement

PARIS, 16 octobre (Reuters) - Voici la composition du gouvernement annoncée mardi par la présidence de la République :

Edouard PHILIPPE Premier ministre François de RUGY, ministre d’Etat, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères Florence PARLY, ministre des Armées Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances Muriel PÉNICAUD, ministre du Travail Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes Publics Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales Annick GIRARDIN, ministre des Outre-Mer Franck RIESTER, ministre de la Culture Didier GUILLAUME, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Roxana MARACINEANU, ministre des Sports Marc FESNEAU, ministre auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement Elisabeth BORNE, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, chargée des transports Nathalie LOISEAU, ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, chargée des affaires européennes Sébastien LECORNU, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, chargé des collectivités territoriales Julien DENORMANDIE, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, chargé de la ville et du logement Benjamin GRIVEAUX, secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, porte-parole du gouvernement Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations Sophie CLUZEL, secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargée des personnes handicapées Brune POIRSON, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire Emmanuelle WARGON, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées Christelle DUBOS, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé Mounir MAHJOUBI, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances Gabriel ATTAL, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes Publics Laurent NUNEZ, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur (Jean-Baptiste Vey et Marine Pennetier)