France-La confiance des dirigeants de PME-ETI à un plus haut de 8 mois

PARIS, 19 juin (Reuters) - La confiance des dirigeants de PME et d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans l'économie française a poursuivi sa remontée ce mois-ci pour retrouver son niveau d'avant le mouvement des "Gilets jaunes", selon l'observatoire mensuel OpinionWay-Banque Palatine à paraître jeudi dans Challenges.

Les patrons de PME et ETI sont ainsi 75% à se dire confiants sur les perspectives de l'économie française pour les six prochains mois, soit trois points de plus que dans la précédente enquête et un plus haut depuis octobre 2018.

Leur niveau de confiance avait plongé à 50% en janvier, un plus bas depuis le début du printemps 2017, alors qu'il se situait à 74% avant le début du mouvement des Gilets jaunes.

Les patrons sont parallèlement toujours aussi nombreux (81%) à se déclarer confiants sur les perspectives de leur propre entreprise.

A mi-année, ils sont plus nombreux à juger la situation de leur entreprise propice aux investissements (72%) et à anticiper une stabilité de leur chiffre d’affaires (60%), un plus haut depuis plusieurs années, souligne l'enquête.

Ce climat positif se traduit également dans l’indice des intentions d'investissement Palatine-OpinionWay, qui atteint son plus haut niveau depuis septembre dernier à 121 points (+3 points en un mois).

L'enquête de juin montre par ailleurs que 54% des dirigeants d'ETI et de PME sont favorables au principe de la suppression de niches fiscales envisagée par le gouvernement pour financer la baisse de l'impôt sur le revenu.

Mais seulement 17% ont une vision claire des niches fiscales sujettes à suppression et 36% disent n'en avoir aucune idée.

Les niches à supprimer ou limiter en priorité selon eux incluent le crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise (54% des dirigeants), le crédit d’impôt pour la prospection commerciale (36%) et l’exonération des entreprises basées en zones franche urbaine ou de revitalisation rurale (31%).

À l’opposé, les dirigeants interrogés préfèrent maintenir les crédits d’impôt recherche, intéressement et apprentissage. Cette enquête a été effectuée auprès d'un échantillon représentatif de 300 dirigeants dont l'entreprise génère un chiffre d'affaires compris entre 15 et 500 millions d'euros, interrogés par téléphone entre le 24 mai et le 7 juin. (Yann Le Guernigou, édité par Sophie Louet)