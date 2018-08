France-La cote de Macron au plus bas dans un sondage BVA

PARIS, 31 août (Reuters) - La cote de popularité d'Emmanuel Macron a plongé de cinq points en août pour s'établir à 34% de bonnes opinions, un plus bas depuis son accession à l'Elysée, selon le baromètre mensuel BVA-Orange pour RTL et La Tribune.

La proportion de Français satisfaits de l'action du chef de l'Etat a reculé de 13 points par rapport au mois de janvier

"Sur le plan politique, Emmanuel Macron semble pâtir d'un discrédit politique lié à la démission de Nicolas Hulot autant que d'une remobilisation de l'opposition sur fond d'affaire Benalla", note l'institut de sondage.

La cote du président de la République recule à la fois chez les sympathisants Europe Ecologie-Les Verts (-18 points à 21%), chez les sympathisants Les Républicains (-6 points à 37%) et chez les sympathisants du Rassemblement national, ex-Front national (-11 points à 9%).

La cote de popularité du Premier ministre Edouard Philippe recule aussi nettement, cédant cinq points pour s'établir à 38%, tandis que la cote d'influence du ministre démissionnaire de la Transition écologique Nicolas Hulot gagne trois points, à 38%.

Globalement, plus des deux tiers des Français (68%) estiment que la politique menée par Emmanuel Macron et le gouvernement est injuste et inefficace, selon ce sondage.

Cette enquête a été réalisé les 29 et 30 août - soit le lendemain et le surlendemain de l'annonce de la démission de Nicolas Hulot - auprès d'un échantillon de 1.040 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Myriam Rivet, édité par Tangi Salaün)