France-La cote de confiance de Macron inchangée à 29%-OpinionWay

PARIS, 18 novembre (Reuters) - La cote de confiance d'Emmanuel Macron reste inchangée en novembre à 29% d'opinions favorables alors que celle du Premier ministre Edouard Philippe perd deux points à 30%, selon le baromètre OpinionWay pour LCI diffusé dimanche.

Dans le détail, 29% des personnes interrogées se déclarent satisfaites de l'action du chef de l'Etat, contre 69% qui disent le contraire, soit une hausse d'un point par rapport au baromètre d'octobre. Deux pour cent ne se prononcent pas.

Trente pour cent (-2) sont satisfaites de l'action du Premier ministre, 67% (+2) en sont mécontentes. Trois pour cent ne se prononcent pas.

L'enquête a été réalisée en ligne les 14 et 15 novembre auprès d'un échantillon de 1.064 personnes âgées de 18 ans et plus.

Un sondage Ifop publié dans Le Journal du Dimanche relève un recul de quatre points d'Emmanuel Macron en novembre à 25% d'opinions positives et une chute de sept points d'Edouard Philippe à 34%. (Sophie Louet)