FRANCE: LA CROISSANCE AU DEUXIÈME TRIMESTRE REVUE EN HAUSSE À 0,3%

(Actualisé avec précision sur le taux de marge des entreprises § 11) PARIS, 29 août (Reuters) - La croissance de l'économie française au deuxième trimestre a été revue en hausse à 0,3%, soit 0,1 point de plus qu'annoncé initialement, conservant ainsi son rythme du début d'année, selon les données diffusées jour par l'Insee. Dans sa deuxième et dernière estimation, l'Institut national de la statistique a en effet confirmé la croissance du premier trimestre, à +0,3%. L'acquis de croissance pour l'ensemble de l'année, à savoir l'évolution du produit intérieur brut (PIB) si l'activité stagnait complètement au cours du deuxième semestre, s'établit ainsi à 1,1% (contre 1,0% en première estimation). Par rapport aux premières estimations publiées à la fin juillet, l'Insee a confirmé que la demande intérieure finale avait contribué positivement au PIB du deuxième trimestre à hauteur de 0,4 point, ainsi que la contribution négative des stocks des entreprises sur la période (-0,2 point). L'impact du commerce extérieur a en revanche été revu en légère hausse, à +0,1 point, alors qu'il avait auparavant été estimé comme neutre (0,0). Dans le détail, au deuxième trimestre, les dépenses de consommation des ménages ont bien ralenti par rapport au début de l'année, s'inscrivant en hausse de 0,2% après avoir progressé de 0,3% au premier trimestre. A l'inverse, l'investissement global a été nettement plus dynamique que lors des mois d'hiver avec une hausse de 0,9% contre +0,5% au premier trimestre. L'accélération de celui des entreprises a été moindre qu'estimé précédemment (+0,9% après +0,6%) tandis que la progression de l'investissement des ménages - essentiellement dans le logement neuf - a été revue en nette hausse (+0,8%, contre +0,1% en première estimation, après +0,1% au premier trimestre). Sur la période avril-juin, le pouvoir d'achat des Français s'est légèrement replié après la forte hausse du début d'année alimentée par les mesures consenties par le gouvernement en fin d'année dernière pour tenter d'apaiser la grogne des "Gilets jaunes": il recule de 0,2% après avoir progressé de 0,8% au premier trimestre. Ce recul du pouvoir d'achat des ménages, combiné à l'augmentation de la consommation des ménages au deuxième trimestre (+0,2% après +0,3%), s'est traduit par une baisse de leur taux d'épargne. A 14,9% (contre 15,3% au premier trimestre), il reste cependant à un niveau élevé. Le taux de marge des entreprises a quant à lui continué de progresser pour s'établir à 33,1%, (après 32,6% au premier trimestre). Soutenu par la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en réduction pérenne de cotisations sociales patronales, il renoue avec ses niveaux d’avant crise et a atteint au deuxième trimestre un plus haut depuis le deuxième trimestre 2008. Selon l'Institut national de la statistique, le déficit des administrations publiques s'est établi à 3,4% du PIB au premier trimestre. Statistique détaillée sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4203724 Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Myriam Rivet, avec Leigh Thomas, édité par Simon Carraud)