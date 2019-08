France-La croissance dans les services ralentit-IHS Markit

(.) PARIS, 5 août (Reuters) - Le rythme de croissance de l'activité dans les services en France a légèrement ralenti en juillet après trois mois de hausse mais l'emploi continue d'évoluer positivement dans le secteur et la confiance des chefs d'entreprise se renforce, selon la version définitive de l'indice IHS Markit publiée lundi. L'indice PMI d'activité des services s'est établi à 52,6 le mois dernier, soit un niveau inférieur à celui de juin (52,9) mais sensiblement au-dessus de sa première estimation de 52,2 publiée le 24 juillet. Il évolue pour le quatrième mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui distingue croissance et contraction de l'activité. L'indice composite, qui combine des éléments de l'indice des services et de celui du secteur manufacturier - dont l'activité s'est légèrement contractée en juillet - s'est quant à lui établi à 51,9, un peu au-dessus de son estimation "flash" de 51,7 mais en retrait par rapport à sa valeur de 52,7 en juin. Bien qu'un peu moins dynamique qu'en juin, la croissance des services a été alimentée le mois dernier par une hausse des nouvelles commandes, notamment celles, pour le deuxième mois consécutif, en provenance de l'étranger. De plus, l'emploi a progressé pour le 31e mois d'affilée, à un rythme par ailleurs plus soutenu que celui observé en juin, avec un taux de création de postes qui est au plus haut depuis octobre 2018. Les dirigeants d'entreprise interrogés par Markit sont toujours optimistes sur leurs perspectives d'activité pour les douze prochains mois, et ce dans une proportion plus élevée qu'en juin même si elle reste inférieure à sa moyenne de long terme. Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Yann Le Guernigou)