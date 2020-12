France-La fermeture des lieux de culture prolongée de trois semaines, dit Castex

PARIS, 10 décembre (Reuters) - Les cinémas, théâtres, salles de spectacle, musées et enceintes sportives resteront fermés trois semaines de plus que prévu et ne rouvriront pas le 15 décembre en raison de l'évolution de l'épidémie due au coronavirus en France, a déclaré jeudi Jean Castex.

"Les établissements accueillant du public (...) resteront fermées trois semaines de plus", a dit le Premier ministre lors d'une conférence de presse.

Les règles pour l'accueil des fidèles dans les lieux de culte ne seront quant à elles pas assouplies, a-t-il ajouté, tandis que le couvre-feu qui entrera en vigueur à la place du confinement commencera dès 20h00 à partir de mardi. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)