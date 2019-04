France-La grève des fonctionnaires du 9 mai sera unitaire

PARIS, 5 avril (Reuters) - La CFDT a appelé vendredi à rejoindre la grève des syndicats de fonctionnaires le 9 mai, rendant ainsi unitaire ce mouvement contre la réforme de la Fonction publique.

Sept syndicats de la Fonction publique (CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FSU, Solidaires et UNSA) avaient appelé le 20 mars à une grève pour dénoncer le projet de loi qui a été présenté en conseil des ministres une semaine après et réclamer une hausse de leur pouvoir d'achat.

La CFDT dit avoir pris sa décision après avoir laissé le temps à l'ensemble de ses fédérations "de consulter leurs instances respectives".

"Aujourd’hui, elle appelle l’ensemble des agents, fonctionnaires et contractuels, à se mobiliser le 9 mai, y compris par la grève, afin de faire savoir au gouvernement et aux parlementaires qu’ils attendent autre chose en matière de respect du statut, en matière de reconnaissance de leur travail et de leur engagement au service de l’intérêt général", peut-on lire dans un communiqué du syndicat.

Force ouvrière a déclaré mardi que le projet de loi remettait "en cause le statut général des fonctionnaires, l’égalité des droits des agents et des usagers ainsi que l’accessibilité aux services publics".

La dernière manifestation unitaire des syndicats de la Fonction publique remonte à mai 2018 et avait mobilisé 139.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur.

La réforme permet un recours accru aux contractuels, améliore leurs perspectives d'évolution, révise le rôle des instances de représentation du personnel et prépare la mobilité des agents dont les postes seraient supprimés. L'Etat prévoit la suppression de 120.000 postes sur le quinquennat. (Caroline Pailliez, édité par Yves Clarisse)