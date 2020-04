France: La justice impose à Amazon de limiter son activité

Le tribunal judiciaire de Nanterre, qui avait été saisi mercredi dernier par l'organisation syndicale, a assorti sa décision d'une astreinte d'un million d'euros par jour de retard ou par infraction constatée.

"Il est ordonné (...) à Amazon de restreindre l'activité de ses entrepôts aux seules activités de réception, de préparation et d'expédition des marchandises de produits alimentaires et de produits d'hygiène et de produits médicaux", déclare le tribunal dans sa décision, citée par Maître Judith Krivine, conseil du syndicat, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Des organisations syndicales réclament depuis plusieurs semaines l'interruption des activités du géant du commerce en ligne dans l'Hexagone, jugeant insuffisantes les mesures mises en place par le groupe américain pour protéger ses salariés.

Amazon estime pour sa part avoir pris les dispositions nécessaires, notamment la prise de température à l'entrée de sites, la mise à disposition de masques et de gel hydroalcoolique et des marquages au sol pour respecter une distance de sécurité.

Le distributeur en ligne a également promis de limiter son activité aux produits essentiels, une mesure qui ne se traduit cependant pas dans les faits selon des représentants syndicaux, citant de nombreux exemples d'articles non essentiels continuant d'être expédiés par la plateforme.

Face aux alertes syndicales et alors que plusieurs cas de contamination ont été recensés parmi les salariés, l'inspection du Travail a procédé au début du mois à des contrôles sur les sites d'Amazon qui ont donné lieu à cinq mises en demeure.

Le tribunal de Nanterre impose à Amazon de procéder à une évaluation des risques professionnels en concertation avec les représentants du personnel.

(Gwénaëlle Barzic, Mourad Guichard et Sarah White, édité par Jean-Michel Bélot)