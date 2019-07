France-La loi mobilités bute sur les désaccords députés-sénateurs

PARIS, 10 juillet (Reuters) - Les députés et sénateurs français ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, mercredi, sur le projet de loi sur l'avenir des transports, qui reviendra donc au Parlement après l'été.

L'échec en commission mixte paritaire (CMP) prolonge le long parcours de ce texte, véritable catalogue de mesures hétéroclites abordant aussi bien l'avenir des grandes infrastructures que la pratique du vélo ou l'assouplissement des 80 km/h sur la plupart des routes nationales.

Les deux chambres devaient en passer par là après avoir adopté des versions différentes, le 2 avril au Sénat puis le 18 juin à l'Assemblée nationale.

Dans un communiqué, le ministère des Transports impute cet échec à la majorité sénatoriale - autrement dit aux Républicains - qui "retarde la mise en oeuvre de mesures importantes pour nos concitoyens et attendues par les collectivités territoriales".

"Le gouvernement et la majorité sont déterminés à aboutir à une adoption rapide du texte, qui sera examiné en nouvelle lecture à la rentrée", précise le ministère d'Elisabeth Borne.

"Nous disons NON aux impôts supplémentaires pour les Français et aux projets non financés", a pour sa part expliqué le député LR Jean-Marie Sermier, membre de la CMP, sur Twitter.

La "LOM" (loi d'orientation des mobilités, selon son appellation officielle) est en gestation depuis le lancement des Assises de la mobilité, il y a près de deux ans.

Censée à l'origine donner le cap de la politique des transports à l'horizon de plusieurs décennies, le projet de loi est entré en résonance avec l'actualité de ces derniers mois.

Au plus fort de la crise des "Gilets jaunes", le gouvernement a insisté sur les dispositions devant permettre de désenclaver les territoires les plus reculés - c'est le cas notamment de l'enveloppe allouée à l'entretien et au développement du réseau routier.

Au total, l'exécutif veut d'investir 13,4 milliards d'euros dans les transports au cours du quinquennat à venir, soit 40% de plus que durant les cinq années écoulées, puis de nouveau 14,3 milliards d'euros pendant la période 2023-2027.

La priorité est donnée à ce que le gouvernement appelle les transports du quotidien plutôt qu'aux mégaprojets, pas officiellement abandonnés mais renvoyés à plus tard, avec un accent particulier mis sur le réseau ferroviaire.

L'exécutif a aussi fait de ce texte un symbole de sa volonté - affichée - d'accélérer la transition verte.

Il contient en effet un versant écologique, qui se traduit notamment par l'objectif d'interdire, d'ici à 2040, la vente des véhicules roulant à l'essence ou au diesel. (Simon Carraud, édité par Myriam Rivet)