PARIS, 29 juin (Reuters) - L'Assemblée nationale française a définitivement adopté mardi la loi bioéthique, dont la mesure phare est l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes (couples lesbiens et femmes seules), malgré l'opposition de la droite et des catholiques. (Reportage Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame et Sophie Louet)