France-La piste de l'état d'urgence n'est pas exclue, dit Griveau sur Europe 1

PARIS, 2 décembre (Reuters) - Le gouvernement étudie toutes les options pour éviter de nouvelles scènes d'émeutes y compris la piste de l'instauration de l'état d'urgence, a déclaré dimanche le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveau, sur Europe 1.

"Il faut réfléchir aux mesures qu'on peut prendre (...), a déclaré Benjamin Griveau.

"Christophe Castaner a évoqué l'état d'urgence. Il a y une réunion tout à l'heure avec le président de la république, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur pour faire d'abord un bilan de la journée d'hier et voir quelles sont les mesures que nous pourrions prendre pour éviter cela parce qu'il n'est pas question que chaque week-end devienne un rendez-vous et un rituel de la violence." (Nicolas Delame)