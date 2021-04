France-La pression augmente encore dans les services de réanimation

PARIS, 13 avril (Reuters) - La France recensait mardi 5.952 patients traités dans les services de réanimation, soit 36 de plus que la veille, montrent les données https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA publiées par le ministère de la Santé.

Le bilan de l'épidémie est désormais proche du seuil symbolique des 100.000 morts, que seuls le Royaume-Uni et l'Italie ont franchi en Europe, avec 99.480 morts.

Trois cent quarante cinq nouveaux décès ont en effet été dénombrés, dont 324 au cours des dernières 24 heures dans les établissements hospitaliers, auxquels s'ajoutent 21 décès dans les Ehpad, dont les données sont réactualisées deux fois par semaine.

Le nombre de patients hospitalisés pour le COVID-19 s'élevait mardi à 31.226, soit 36 de moins que lundi.

Celui des nouveaux cas enregistrés quotidiennement s'est établi à 39.113, pour un total supérieur à 5,1 millions de cas.

Concernant la vaccination, 11.340.564 personnes ont reçu une première injection, soit 16,9% de la population totale et 21,6% de la population majeure, et 3.977.406 ont reçu deux injections (5,9% de la population totale, 7,6% de la population majeure), a déclaré la Direction générale de la santé.

Au total, plus de 450.000 injections ont été réalisées au cours des dernières 24 heures, et plus de 3,9 millions depuis début avril. (Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)