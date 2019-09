France-La production industrielle peine à rebondir en juillet

PARIS, 10 septembre (Reuters) - La production industrielle de la France a légèrement rebondi en juillet après son décrochage confirmé à -2,3% le mois précédent, le secteur continuant d'accuser le coût des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, selon les données publiées mardi par l'Insee. La seule production manufacturière (hors énergie) a également progressé de 0,3% sur le mois, après une baisse elle aussi confirmée à -2,2% en juin. Sur un an, les hausses sont de 1,2% pour la production industrielle en France et de 0,7% pour la production manufacturière. En juillet, la production a particulièrement rebondi dans la cokéfaction et le raffinage (+5,5% après -9,2% en juin) en raison de la remise en service de l'ensemble des raffineries. Elle progresse aussi dans les matériels de transport (+0,6% après -3,2%) et les "autres industries" (+0,7% après -2,5%). Elle se contracte en revanche dans les industries agroalimentaires (-0,9% après +0,3%), poursuit son recul, bien qu'à un rythme plus modéré, dans les biens d'équipement (-0,3% après -2,0%) et se stabilise dans les industries extractives, l'énergie et l'eau (-0,1% après -3,0%). Statistique détaillée sur le site de l'Insee : https://insee.fr/fr/statistiques/4211059 Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP Graphique: L'inflation française https://tmsnrt.rs/2SptLxx (Marc Joanny)