France-La réduction des coûts reste prioritaire pour les entreprises

PARIS, 8 janvier (Reuters) - La priorité accordée à la réduction des coûts d'approvisionnement va regagner du terrain dans les services d'achats des entreprises françaises cette année, dans un contexte moins porteur qu'en 2018, selon une étude du cabinet de conseil en achat AgileBuyer et du Conseil national des achats rendue publique mardi.

Au total, 75% des professionnels des achats interrogés déclarent que la réduction des coûts constituera leur priorité en 2019, soit trois points de plus que dans l'édition 2018 de cette enquête.

Cette proportion avait chuté de dix points l'an dernier par rapport à 2017, inversant la tendance après cinq années de hausse plus ou moins continue pour atteindre son plus bas niveau depuis 2013.

La progression attendue en 2019 "qui ne montre pas non plus un changement de cap radical, traduit tout de même une inquiétude des directions des achats pour 2019, dans un contexte politique et économique, aussi bien au niveau international que national, plus tendu qu'en 2018", est-il souligné dans le rapport de présentation de cette étude.

"Un certain nombre d'organisations ont d'ores et déjà anticipé un ralentissement économique et donc des réductions de coûts à venir".

Autre enseignement de cette enquête, l'approvisionnement auprès de fournisseurs proposant une production française plutôt qu'étrangère est désormais considéré dans l'attribution des contrats par une majorité de professionnels des achats et 53% des acheteurs interrogés tiennent compte du critère "Made in France" (ou achat local).

"Non seulement ce pourcentage passe pour la première fois au-dessus de la barre des 50% depuis qu'il est mesuré, mais il progresse également de manière constante: uniquement 31% en 2017 et 43% en 2018", soulignent les auteurs de l'enquête.

Les résultats présentés dans cette étude reposent sur les déclarations de 692 personnes ayant répondu intégralement à un questionnaire soumis en ligne à un panel ciblé de professionnels des achats, du 19 au 30 novembre 2018.

