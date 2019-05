France-La réforme de la fonction publique adoptée à l'Assemblée

PARIS, 28 mai (Reuters) - Les députés français ont adopté mardi par 351 voix contre 156, majorité contre opposition, le projet de loi de la transformation publique, chantier décrié par les syndicats qui prévoit notamment un recours accru aux contractuels.

"Les agents de la fonction publique contribuent au quotidien (...) à la cohésion sociale et territoriale de notre pays. Or, depuis de nombreuses années trop de normes et de lourdeurs entravent leur action", a déclaré le député La République en marche (LaRem) et responsable du texte Guillaume Gouffier-Cha.

"Les attentes sont fortes pour rendre la fonction publique plus attractive et plus réactive", a-t-il ajouté.

Outre le recours aux contractuels, le projet de loi prévoit une réorganisation des instances de représentation du personnel, une plus grande mobilité des agents et des mesures pour accompagner ceux dont les postes seraient supprimés.

Ses détracteurs parlent de "grignotage du statut", estiment que le texte "affaiblira le dialogue social" et craignent un "risque d'arbitraire" et de "rupture d'égalité".

"Ce texte semble construit sur trop de préjugés sur la fonction publique, créé plus d'inquiétude qu'il n'apporte de solutions", a dit le député Les Républicains Olivier Marleix.

Les syndicats ont dénoncé le projet lors de manifestations, même si l'exécutif, qui prévoyait de supprimer 120.000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat, s'est dit prêt fin avril à abandonner cet objectif s'il n'était pas tenable.

Sept des neuf organisations représentatives ont appelé à une semaine d'action du 27 au 29 mai. Elles se revoient le 3 juin pour décider des actions à mener.

Le texte sera examiné au Sénat à partir du 18 juin.

Voici les principaux points de la réforme:

* SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL

Le projet de loi prévoit la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à l'image de ce qui s'est passé dans le secteur privé avec la réforme du Code du travail.

Il enlève aux commissions administratives paritaires (CAP), instances qui traitent des carrières individuelles, les compétences en matière de mobilité et de mutation au motif qu'elles ralentissent le processus.

* RECOURS ACCRU AUX CONTRACTUELS

Le texte élargit les possibilités de recours au contrat pour les emplois de toutes catégories de la fonction publique d'Etat, et non plus seulement pour les postes d'encadrement.

Il permet également le recrutement par contrat pour les postes d'encadrement et intermédiaires de la fonction publique territoriale. Jusqu'à présent, seules les communes de moins de 1.000 habitants pouvaient le faire, et pour des emplois à durée de travail limitée.

Le projet de loi ouvre les emplois de direction de la fonction publique d'Etat aux contractuels et élargit cette possibilité pour les versants territorial et hospitalier.

Il crée également le contrat de projet, à l'image du contrat de chantier dans le privé, d'une durée minimale d'un an et ne pouvant excéder six ans, qui prend fin en même temps que l'opération pour laquelle il a été conclu. Ce dispositif n'est pas ouvert aux catégories C (fonctions d'exécution).

* PRIME DE PRÉCARITÉ

Un amendement introduit une prime de précarité pour les contrats courts d'une durée inférieure ou égale à douze mois. Le montant de l'indemnité s’élèvera, comme dans le secteur privé, à 10% de la rémunération globale versée à l’agent. Cette mesure coûtera quelque 400 millions d'euros par an.

La CFDT, qui a soutenu le principe de ce dispositif auprès des députés, a regretté que cette prime ne s'applique pas à l'ensemble des contrats précaires de la fonction publique.

* TRANSPARENCE

Le texte fusionne de la Commission de déontologie de la fonction publique (CDFP), placée sous l'autorité du Premier ministre, avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), une autorité administrative indépendante.

Les avis déontologiques émis pour les agents qui passeraient du public au privé ("pantouflage") devront être rendus publics. Le gouvernement devra également remettre annuellement au Parlement un rapport sur les plus hautes rémunérations.

* HARMONISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les députés ont voté une harmonisation de la durée de travail dans la fonction publique territoriale et de l'Etat en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale de travail de 1.607 heures par an.

* MOBILITÉ DES AGENTS

Le texte facilite la portabilité d'un CDI d'un versant à l'autre de la fonction publique. Cette portabilité n'existait pour l'instant que pour un même versant.

Il introduit un mécanisme de rupture conventionnelle, aligné sur celui prévu par le Code du travail, qui ouvre la voie à une indemnité de rupture et à l'assurance chômage. Le dispositif s'adresse aux agents contractuels en contrat à durée indéterminée et, à titre expérimental, aux fonctionnaires, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

* EGALITÉ PROFESSIONNELLE

Le projet de loi transpose les avancées de l'accord majoritaire du 30 novembre dernier relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il s'agit d'instaurer un plan d'action pour traiter les problématiques d'écart de rémunération, renforcer le dispositif de nominations équilibrées sur les emplois de direction.

Le texte prévoit encore de maintenir les primes et indemnités versées par les collectivités territoriales pour les agents durant les congés pour maternité, pour adoption, paternité et accueil de l'enfant. (Caroline Pailliez, édité par Yves Clarisse)