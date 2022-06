France: La société Matines annonce la cessation de ses activités

PARIS (Reuters) - La société Matines, numéro un français de l'oeuf en coquille qui emploie 172 salariés, annonce jeudi la fin de ses activités après plusieurs années de difficultés économiques.

"Malgré les restructurations précédemment entreprises, les investissements réalisés (...), la société n'a pas réussi à redresser sa situation économique et financière", déclare le groupe de conditionnement et de commercialisation d'oeufs dans un communiqué.

Depuis 2021, le groupe Avril était à la recherche d'un repreneur pour sa marque à destination de la grande distribution et de la restauration collective.

Une procédure d'information-consultation va être lancée qui devrait conduire à une fermeture définitive à l'automne prochain. Au total, 114 postes sont menacés.

Matines compte trois centres de conditionnement, dans le Gers, l'Ain et le Morbihan, un site de stockage dans les Côtes-d'Armor et deux établissements administratifs en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan.

Un repreneur a été trouvé pour le site de conditionnement de Naizin dans le Morbihan (48 salariés), précise Matines dans son communiqué. "Il n'existe pas de projets aboutis de reprise à ce jour" pour les autres sites, précise-t-il.

Matines détient 16% du marché des oeufs dans la grande et moyenne distribution en France.

(Sophie Louet)