France-LaRem investit 19 candidats aux municipales, dont Cazenave à Bordeaux

PARIS, 1er juillet (Reuters) - La République en marche (LaRem) a investi lundi 19 nouveaux candidats pour les élections municipales de l'an prochain, dont Thomas Cazenave à Bordeaux et Eric Faidy à Clermont-Ferrand.

Il s'agit de la deuxième vague de désignations depuis l'installation, début juin, de la Commission nationale d'investiture (CNI) co-dirigée par la députée Marie Guévenoux et l'ancien ministre Alain Richard.

"Ces 19 candidats incarnent la dynamique du mouvement et illustrent son engagement actif et concret sur le terrain", peut-on lire dans un communiqué du mouvement dirigé par Stanislas Guerini.

Des villes de toutes tailles sont concernées, de Nontron, commune de 3.000 habitants en Dordogne, à des métropoles comme Bordeaux et Clermont-Ferrand en passant par des villes moyennes comme Troyes (Aube) et Vannes (Morbihan).

A Bordeaux, Thomas Cazenave, actuellement délégué interministériel chargé de la réforme de l’Etat, est désigné face à Nicolas Florian, qui a succédé en février à Alain Juppé, parti au Conseil constitutionnel. Nicolas Florian est pourtant soutenu par le Mouvement démocrate, principal allié politique de LaRem.

A Clermont-Ferrand, le parti présidentiel sera représenté par Eric Faidy, cadre chez Michelin, face au maire socialiste Olivier Bianchi.

La République en marche s'attaque également à des fiefs du parti Les Républicains (LR) comme Troyes (Aube) et Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), où Loëtitia Carougeat et Alain Rousselot Pailley se présenteront respectivement face à l'ancien ministre François Baroin et au porte-parole de LR Gilles Platret.

Le candidat à Paris, où s'affrontent six prétendants à la succession d'Anne Hidalgo, sera désigné le 10 juillet prochain. (Elizabeth Pineau, édité par Bertrand Boucey)