France-Le Conseil d'Etat confirme l'expulsion de l'imam Iquioussen - Darmanin

PARIS, 30 août (Reuters) - Le Conseil d'Etat a confirmé mardi l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen, suspendue début août par le tribunal administratif de Paris, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

"Le Conseil d’Etat valide l’expulsion de M. Iquioussen qui tient et propage notamment des propos antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est une grande victoire pour la République. Il sera expulsé du territoire national", a écrit Gérald Darmanin sur Twitter.

Accusé par le gouvernement de promouvoir la haine et de constituer une menace pour la société française, le prédicateur d'origine marocaine, né en France, est visé par un arrêté d'expulsion signé fin juillet par le ministre de l'Intérieur.

Ce dernier avait fait appel de la décision du tribunal administratif de suspendre l'expulsion de l'imam devant le Conseil d'Etat.

(Reportage Juliette Jabkhiro, rédigé par Matthieu Protard et Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)