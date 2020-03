France-Le Maire n'exclut pas de nouvelles mesures de précaution

(Actualisé avec citation sur report du second tour)

PARIS, 15 mars (Reuters) - Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, n'a pas exclu dimanche, sur France 2, de nouvelles mesures de précaution contre l'épidémie de coronavirus si cela se révélait nécessaire au lendemain de l'annonce de la fermeture des bars, restaurants et commerces non indispensables.

A la question de savoir si l'exécutif allait aller plus loin, il a répondu : "si c'est nécessaire, s'il faut aller plus loin parce que notre santé est en jeu, eh bien nous irons plus loin et nous ferons face ensemble".

Interrogé sur un éventuel report du second tour des élections municipales, prévu dimanche prochain, le ministre a répondu que tout dépendrait de la situation sanitaire.

"S'il y a une détérioration sanitaire, cela doit l'emporter sur toute autre considération", a-t-il dit.

Un conseil de défense consacré à l'épidémie, qui a fait au moins 91 morts en France, doit se tenir lundi à l'Elysée. (Marine Pennetier, édité par Elizabeth Pineau)