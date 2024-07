PARIS, 17 juillet (Reuters) - Le Nouveau Front populaire (NFP) est parvenu mercredi à se mettre d'accord sur une candidature commune pour la présidence de l'Assemblée nationale en la personne André Chassaigne, a lui-même annoncé le député communiste devant la presse, entouré de dirigeants de la coalition de gauche.

Le vote pour élire le président ou la présidente de la nouvelle Assemblée nationale aura lieu jeudi.

Arrivé en tête des élections législatives anticipées mais loin de la majorité absolue, le NFP ne parvient toujours pas à s'entendre sur un candidat commun au poste de Premier ministre malgré plusieurs jours de tractations.

Dans l'impasse sur ce point, l'alliance de gauche, composée essentiellement de La France insoumise (LFI), du Parti socialiste (PS), des Ecologistes et du Parti communiste français (PCF), a décidé de changer de stratégie en se focalisant d'abord sur le "perchoir".

Alors que la nouvelle législature s'ouvre jeudi, la présidence de l'Assemblée nationale aura un rôle crucial dans une chambre fragmentée où aucun des trois grands blocs principaux - NFP, Ensemble pour la République et le Rassemblement national (RN) et ses alliés - ne semble pour l'instant en mesure de former un gouvernement stable.

Parmi les candidats qui se sont déjà déclarés, outre André Chassaigne, figurent la présidente sortante Yaël Braun-Pivet (Ensemble pour la République), la députée La Droite républicaine (LDR, ex-Les Républicains) Annie Genevard, le député Liot (centre) Charles de Courson, le député RN et vice-président sortant Sébastien Chenu et la députée Horizon Naïma Moutchou. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)