France-Le PNF désormais installé dans le paysage judiciaire

* Le premier procureur financier français part à la retraite

* Eliane Houlette estimé avoir pérennisé l'existence du PNF

* Plus de 530 dossiers traités, des milliards d'euros requis

par Emmanuel Jarry

PARIS, 30 juin (Reuters) - En cinq ans d'existence et quelques affaires retentissantes, le Parquet national financier (PNF) s'est installé dans le paysage judiciaire français avec à sa tête Eliane Houlette, selon qui il a rapporté à ce jour quelque deux milliards d'euros à l'Etat.

A la retraite depuis le 28 juin, Eliane Houlette a rappelé à quelques journalistes reçus dans ce qui était encore son bureau pour quelques heures, au 20e étage du nouveau Palais de justice de Paris, combien les débuts du PNF avaient été difficiles.

"C'était une institution qui n'était en réalité souhaitée par personne", se souvient-elle. "Sa création a été vécue un peu comme la création d'un parquet politique."

Créé après le scandale Cahuzac - le ministre du Budget de François Hollande contraint à la démission pour avoir caché un compte à l'étranger - le PNF est actif depuis février 2014.

"C'était un ovni, personne n'y croyait", raconte Eliane Houlette. "Lorsque nous avons commencé, nous étions cinq et j'avais un greffier stagiaire. Nous avions cinq bureaux, cinq ordinateurs, c'est tout. Il a fallu tout créer."

Aujourd'hui, 37 personnes, dont 18 magistrats, cinq assistants spécialisés et une dizaine de greffiers traitent plus de 530 dossiers d'atteintes aux finances publiques (environ 45%), à la probité (au moins 45%) et aux marchés financiers.

Eliane Houlette reconnaît qu'un des moments les plus marquants de ces premières années a été l'ouverture d'une enquête préliminaire en pleine campagne présidentielle de 2017 sur celui qui était alors le favori des sondages, François Fillon (Les Républicains), après un article du Canard Enchaîné évoquant des emplois présumés fictifs de son épouse Pénélope.

Elle défend cette décision, qui a déchaîné à l'époque une tempête politico-médiatique et chez les partisans de François Fillon, lequel sera battu au premier tour de la présidentielle.

UNE INSTITUTION QUI RAPPORTE

"Il y avait tellement d'éléments objectifs et faciles à vérifier (dans l'article du Canard enchaîné) qu'on s'est dit, 'il faut qu'on vérifie'", raconte-t-elle. "Bien sûr, je savais que c'était un homme politique mais j'avais surtout des faits."

Elle explique sa décision d'ouvrir ensuite rapidement une information judiciaire, prélude à la mise en examen du candidat LR, par la promulgation au même moment d'une loi qui limitait à 12 ans la prescription pour les infractions "occultes".

"Comme il apparaissait que Mme Fillon travaillait comme assistante parlementaire pour son mari depuis bien plus de 12 ans, on s'est dit, on ne va pas pouvoir poursuivre les faits qui sont au-delà de 12 ans, on ouvre une information judiciaire."

C'est aussi le PNF qui a été à la manoeuvre lors des récents procès pour fraude fiscale, corruption et blanchiment de fraude fiscale du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) Patrick Balkany et de son épouse..

C'est lui encore qui mène des investigations tantaculaires contre l'ex-patron de la Fédération internationale d'athlétisme Lamine Diack et d'autres hauts dirigeants du monde du sport.

Sur un autre front, le PNF a conclu la première convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en France avec une banque étrangère, HSBC Private Bank Suisse SA, accusée d'avoir aidé des contribuables français à se soustraire au fisc et qui a acceptée de verser 300 millions d'euros à l'Etat français.

La Société générale a pour sa part accepté de payer 250 millions d'euros pour mettre fin aux poursuites concernant ses relations litigieuses avec le fonds souverain libyen LIA (Libyan Investment Authority).

Au total, le PNF a rapporté à l'Etat deux milliards d'euros en amendes et confiscations depuis sa création, précise Eliane Houlette. Un chiffre qui ne tient pas compte de condamnations encore susceptibles de recours, comme celle de la banque suisse UBS (4,5 milliards d'euros, dont 3,7 milliards d'amende).

ARME ÉCONOMIQUE

Le PNF s'inscrit clairement dans l'utilisation croissante du droit comme une arme économique, à l'instar de ce que font les Etats-Unis depuis des années, admet Eliane Houlette.

La loi du 9 décembre 2016, dite loi "Sapin II", qui a créé l'Agence française anticorruption (AFA), s'est ainsi efforcée de mettre en place un contre-feu en étendant la compétence extraterritoriale de la justice française.

"Elle nous permet, quand les Américains s'intéressent à une société française, de dire 'stop, nous aussi nous avons notre loi, nous avons nos outils'", fait valoir Eliane Houlette. "Nous nous inscrivons complètement dans cette lutte et cet avenir. À mon avis, l'avenir du PNF sera là."

"Les grands sujets dans l'avenir, pour le PNF, vont être la grande fraude fiscale et la corruption internationale et nous allons utiliser la loi 'Sapin II' et la coopération judiciaire pour faire aboutir nos enquêtes", ajoute-t-elle.

Une coopération internationale qui ne va pas toujours de soi, tant les cultures juridiques peuvent être différentes, notamment avec les pays de droit anglo-saxon.

"On ne m'a jamais donné aucune instruction ni même quelque conseil ou recommandation que ce soit. Le PNF a été totalement libre de son action", assure Eliane Houlette, qui plaide pour un renforcement de ce parquet et de ses services d'enquête.

"J'ai le sentiment qu'on a posé l'institution", fait-elle valoir. "On s'est emparé de tous les nouveaux outils, on s'est beaucoup développé à l'international et on a montré notre capacité à agir. Il faut souhaiter qu'on prospère dans cette direction avec détermination et indépendance."

En attendant la nomination de son successeur à la tête du PNF, ce sont deux magistrats du parquet général de la Cour d'appel de Paris qui assureront l'intérim. (Edité par Myriam Rivet)