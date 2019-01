France-Le Pen exclut tout rapprochement avec Mélenchon

PARIS, 10 janvier (Reuters) - La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a catégoriquement exclu jeudi tout rapprochement avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

"Il est évident que les positions de La France insoumise sur l'immigration, sur la laïcité, sur le communautarisme rendent tout rapprochement impossible", a déclaré la dirigeante d'extrême droite, interrogée sur France 2 au sujet de l'accord de gouvernement conclu en Italie par la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème).

Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Valeurs actuelles paru jeudi, Marine Le Pen avait estimé que la crise des "Gilets jaunes" avait fait apparaître des "convergences" entre le Rassemblement national et La France insoumise, tout en jugeant une alliance inconcevable.

"M. Mélenchon a choisi l'islamo-gauchisme en excluant de son mouvement ceux qui sont des souverainistes et qui sont des opposants à l'immigration massive et des défenseurs de la laïcité. Il a fait son choix. C'est sa liberté. Mais vous vous rendez bien compte que, compte tenu de cette situation, aucun rapprochement n'est possible", a déclaré la présidente de l'ex-Front national. (Danielle Rouquié, édité par Jean-Philippe Lefief)