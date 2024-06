par Elizabeth Pineau

PARIS, 13 juin (Reuters) - Les grandes manoeuvres politiques se poursuivaient jeudi en France en vue des élections législatives anticipées, suscitant des crispations au sein du "Front populaire" en cours de formation à gauche et aggravant la fracture chez Les Républicains, où Eric Ciotti persiste dans son cavalier seul avec le Rassemblement national.

Le président déchu de LR, dont la démarche est désavouée par tous les ténors de sa formation, devait déjeuner avec le chef de file du Rassemblement national, Jordan Bardella, pour parler investitures - que les partis doivent déposer d'ici la fin de la semaine pour le scrutin des 30 juin et 7 juillet.

"Plusieurs dizaines" de députés Les Républicains, "sortants ou investis", seront "soutenus par le Rassemblement national", a affirmé mercredi le président du Rassemblement national.

Un chiffre jugé exagéré par des sources à LR, dont le bureau politique a exclu "à l'unanimité" Eric Ciotti, qui a fait appel de cette décision devant la justice.

"Les Républicains présenteront des candidats aux Français dans la clarté et l'indépendance", a assuré Annie Genevard, secrétaire générale du parti.

Le camp de Marine Le Pen, donné en tête par les instituts de sondages sans majorité absolue toutefois, poursuivait quant à lui ses discussions dans la perspective d'une arrivée au pouvoir.

"Ça avance bien", a dit à Reuters l'un des porte-parole, Laurent Jacobelli, membre de la commission d'investiture. "Nous aurons 577 candidats soutenus par le RN. Soit parce qu'ils font partie du pacte républicain et patriote que nous représentons, soit directement Rassemblement national".

Le parti finaliste des deux dernières élections présidentielles élabore aussi la formation d'un "gouvernement d'union nationale" dirigé par Jordan Bardella.

TENSIONS AU SEIN DU "FRONT POPULAIRE"

"Je suis gaulliste, pour moi c'est 'sauver la France avec tous les braves'", a dit Laurent Jacobelli dit à Reuters. "On a les talents, les compétences, pour occuper les ministères. Face à chaque poste, on a un ou plusieurs noms".

Dans un communiqué publié mercredi soir, plusieurs eurodéputés Reconquête dont Marion Maréchal, exclue du parti, se démarquent de son fondateur Eric Zemmour en plaidant pour des candidatures "d'union" aux législatives.

"Marion Maréchal est dans une démarche positive", a dit Laurent Jacobelli. "Elle est dans une démarche claire, Eric Zemmour moins".

A gauche, les négociations pour la constitution d'un "Front populaire" réunissant toutes les sensibilités - France insoumise, écologistes, socialistes et communistes - se sont crispées, notamment sur l'attribution des circonscriptions et le nom du Premier ministre en cas de victoire le 7 juillet.

"Les débats sont un peu tendus", a reconnu le leader communiste Fabien Roussel, promettant un projet commun pour la "fin de journée".

Un dernier décompte publié par le quotidien L'Humanité donnait 229 candidats à la France insoumise, 175 au PS, 92 aux Écologistes et 50 aux communistes.

Les discussions achopperaient sur la répartition des circonscriptions, plus ou moins "gagnables".

L'idée est de choisir "les meilleurs d'entre nous en capacité de gagner et peut-être pas les mêmes qu'en 2022" lors de l'accord de la Nupes pour les élections législatives, a expliqué Fabien Roussel.

"THE WALKING DEAD"

Des divergences apparaissent également sur l'incarnation de ce rassemblement. L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon s'est dit mercredi "capable" de conduire un gouvernement.

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a déclaré jeudi sur BFM TV et RMC qu'il ne "disqualifiait" pas Jean-Luc Mélenchon mais que l'état de fracture du pays appelait "un profil qui soit, non pas le plus clivant, mais qui permette au contraire de fédérer ce pays."

A la suite de Jean-Luc Mélenchon, le député LFI François Ruffin et le communiste Fabien Roussel ont fait valoir qu'ils étaient aussi "capables" de gouverner à Matignon.

"Quand nous aurons présenté le programme (...) nous dirons comment incarner ce rassemblement", a dit le secrétaire national du PCF à des journalistes, ajoutant que le manifeste électoral était "très clair" sur des sujets polémiques tels que "la qualification des crimes commis le 7 octobre" par le Hamas contre Israël.

Dans le camp présidentiel, Renaissance s'est lancé dans la campagne au lendemain de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, qui a mis en garde contre le danger des extrêmes et appelé à une "fédération de projets".

"Je ne suis pas dans la sidération, je suis dans l'action", a déclaré sur France Inter le Premier ministre, Gabriel Attal, dont plusieurs sources ont dit qu'il avait tenté de dissuader Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée et proposé sa démission.

Le chef du gouvernement, candidat à sa réélection dans les Hauts-de-Seine, a commencé la campagne par un déplacement dans le Pas-de-Calais, où le RN fait traditionnellement de gros scores.

Pour Renaissance et ses alliés, la priorité est de mobiliser les abstentionnistes - près de la moitié ne se sont pas déplacés dimanche pour les élections européennes - et de ramener dans le giron présidentiel ceux que les extrêmes rebutent.

"Depuis deux jours on voit 'The Walking Dead' au Front populaire, chez LR. Cela témoigne aussi d'une crise dans les partis d'opposition", a dit à Reuters une ministre, évoquant ironiquement la série télévisée sur des zombies. "C'est aux électeurs qu'il faut parler et leur dire qu’il y a un chemin, un cap qui n’est pas d’extrême droite." (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)