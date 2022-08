France-Le béluga de la Seine va être déplacé vers un bassin d'eau salée

SAINT-PIERRE-LA-GARENNE, FRANCE, 9 août (Reuters) - Un béluga égaré dans la Seine, loin des eaux arctiques ou subarctiques qui constituent son habitat habituel, sera déplacé mardi dans un bassin d'eau salée proche de la mer, a déclaré l'association de protection des milieux marins Sea Shepherd France.

Le cétacé, qui semble souffrir de malnutrition, a été aperçu pour la première fois dans la Seine la semaine dernière. Bien que son transfert comporte des risques, Sea Shepherd, qui participe à l'opération de sauvetage, a déclaré que l'animal ne pouvait pas rester plus longtemps en eau douce.

"Le transférer dans un bassin d'eau salée nous permettra de mieux le surveiller et d'essayer de le soigner", a expliqué Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France.

Le béluga, qui a refusé de se nourrir de calmars et de truites vivantes, s'est déjà vu administrer des vitamines et des antibiotiques et son état a montré quelques signes d'amélioration.

"C'est ce qui compte vraiment : déterminer si l'on peut le guérir de ce dont il souffre. C'est une étape nécessaire avant de le relâcher dans la mer", a déclaré Lamya Essemlali à Reuters. (Reportage Clotaire Achi à Saint-Pierre-la-Garenne et Ingrid Melander à Paris ; rédigé par Ingrid Melander ; version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)