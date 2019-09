France : Le besoin de financement et les émissions de l'Etat augmenteront en 2020 - AFT

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le besoin de financement et les émissions de titres de l'Etat français augmenteront en 2020 par rapport à 2019, selon les prévisions publiées vendredi par l'Agence France Trésor (AFT).

Le besoin prévisionnel de financement de l'Etat atteindra 230,5 milliards d'euros, contre 225,5 milliards d'euros en 2019, du fait principalement d'un déficit budgétaire de 93,1 milliards d'euros et de 136,4 milliards d'euros d'amortissement de dette à moyen et long terme venant à échéance en 2020.

Le besoin de financement en 2020 sera couvert par le programme d'émission de titres d'Etat à moyen et long terme à hauteur de 205 milliards d'euros net de rachats - contre 200 milliards d'euros en 2019 - par les ressources issues de la gestion active des participations de l'Etat et consacrées au désendettement pour 2 milliards d'euros et également par 10 milliards d'euros de hausse de l'encours des titres d'Etat à court terme (BTF).

Ce besoin sera aussi couvert par l'augmentation des dépôts des correspondants du Trésor pour 6,4 milliards d'euros, en lien avec les abondements du Fonds pour l'innovation, par la mobilisation de la trésorerie de l'État pour 3,6 milliards d'euros et "d'autres ressources" de trésorerie pour un montant de 3,5 milliards d'euros sur la base d'une hypothèse de primes nettes des décotes à l'émission d'un montant de 3 milliards d'euros, a précisé l'AFT.

La charge budgétaire de la dette est prévue à 38,6 milliards d'euros, dont 0,4 milliard d'euros de charges d'intérêt sur la dette partiellement reprise de SNCF Réseau. Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d'euros.

Les détails du programme de financement moyen et long terme pour 2020 seront communiqués en décembre 2019, a ajouté l'AFT.

Pour 2019, le déficit à financer a été révisé à la baisse à 96,3 milliards d'euros, contre 107,7 milliards prévu dans la loi de finance initiale (LFI) 2019 votée en décembre 2018.

Ces annonces ont été faites alors que le gouvernement a dévoilé jeudi son budget pour 2020.

