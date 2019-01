France-Le cardinal Barbarin jugé pour non-dénonciation d'abus sexuels

* Le primat des Gaules comparaît avec cinq autres prévenus

* Absence d'un proche du pape François

* Les parties civiles espèrent un jugement "pionnier"

* L'avocat du cardinal table sur sa réhabilitation

LYON, 6 janvier (Reuters) - Le cardinal-archevêque de Lyon Philippe Barbarin comparaît lundi devant le tribunal correctionnel de Lyon pour "non-dénonciation d'agressions sexuelles", un procès que les parties civiles entendent utiliser pour faire bouger le regard de l'Eglise française sur les questions de pédophilie.

Philippe Barbarin sera jugé jusqu'à mercredi au côté de cinq autres responsables du haut clergé. Egalement cité à comparaître, Mgr Luis Francesco Ladaria Ferrer, proche du pape François nommé en juillet 2017 à la tête de la Congrégation de la doctrine de la foi, ne sera ni présent ni représenté.

Le primat des Gaules et les autres prévenus sont soupçonnés d'avoir couvert, en ne dénonçant pas à la justice, les actes du père Bernard Preynat, prêtre du diocèse de Lyon, poursuivi pour des agressions sexuelles sur de jeunes scouts.

Ce prêtre aujourd'hui octogénaire est accusé d'avoir abusé, entre les années 1970 et 1990, de quelques 70 jeunes scouts placés sous sa responsabilité. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et son procès devrait se dérouler d'ici la fin de l'année.

Après deux ans et demi d'un scandale qui a éclaboussé jusqu'au Vatican, le cardinal Barbarin devra expliquer comment il a géré cette affaire de pédophilie qui s'est déroulée au sein de son diocèse avant son arrivée à Lyon en 2002.

Le parquet de Lyon avait classé sans suite une enquête ouverte en 2016 pour "non-dénonciation d'agressions sexuelles", mais les victimes, réunies depuis décembre 2015 au sein de l'association "La parole libérée", ont réussi à initier quatre plaintes pour des faits non prescrits. Elles ont demandé une citation directe devant le tribunal correctionnel pour s'assurer de l'organisation d'un procès.

"LE PROCÈS D'UN SYSTÈME, PAS CELUI D'UN HOMME"

La défense entend s'appuyer sur le classement sans suite prononcé par le parquet pour demander la relaxe du cardinal.

"Nous attendons une relaxe et la réhabilitation du cardinal qui depuis des mois est caricaturé", explique Me Jean-Félix Luciani. "Nous attendons qu'il soit rétabli de façon publique qu'il n'a jamais toléré d'actes pédophiles."

"Il est accusé d'avoir couvert le père Preynat, alors qu'en réalité c'est lui qui a déclenché le procès. Il a levé la prescription canonique, et l'a privé de tout ministère", affirme l'avocat du cardinal, en ajoutant: "On ne répare pas une injustice avec une autre injustice."

La citation directe des parties civiles vise également Pierre Durieux, ancien directeur de cabinet du cardinal Barbarin, Régine Maire, chargée de la cellule d'aide aux victimes au sein du diocèse, Xavier Grillon, vicaire de Roanne, Maurice Gardès, archevêque d'Auch, Thierry Brac de la Perrière, archevêque de Nevers, et Mgr Luis Ladaria Ferrer.

Le Vatican, s'appuyant sur l'immunité de juridiction, a fait le choix de ne pas accuser réception de la citation à comparaître visant ce proche du pape et a confirmé cette intention auprès du ministère français des Affaires étrangères.

Les victimes renonceront toutefois à demander lundi un nouveau report d'audience justifié par cette absence, qui "envoie à elle seul un message fort", estime François Devaux, porte-parole de la Parole Libérée.

"Elle démontre la méthodologie de l'Eglise et du Vatican pour fuir ses responsabilités", explique-t-il.

"Ce procès n'est pas celui d'un homme mais celui d'un système", poursuit François Devaux qui voit dans cette audience une première.

"On n'a encore jamais mis en cause ceux qui savaient et qui ont fait de la rétention d'information, c'est un jugement pionnier qui est attendu, et c'est le premier outil de lutte contre la pédophilie." (Catherine Lagrange, édité par Jean-Stéphane Brosse)