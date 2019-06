France : Le climat des affaires au plus haut en juin depuis mai 2018

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le climat des affaires en France s'est légèrement amélioré en juin par rapport à mai pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2018, a indiqué mardi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

L'indice du climat des affaires s'est établi à 107 en juin, après 106 en mai et en avril, et 105 en mars. Il reste ainsi au-dessus de sa moyenne de long terme (100).

Par rapport au mois de mai, "le climat se raffermit dans le transport routier de marchandises, l'hébergement-restauration, l'information-communication ainsi que dans les activités immobilières où il se situe juste au-dessous de sa moyenne de longue période. En revanche, il fléchit dans les activités scientifiques et techniques et dans les services administratifs et de soutien", a détaillé l'Insee. "L'indicateur du climat des affaires est au-dessus de sa moyenne dans quasiment tous les sous-secteurs", a ajouté l'institut.

