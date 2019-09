France-Le collectif Inter-urgences vote la poursuite du mouvement

PARIS, 10 septembre (Reuters) - Le collectif Inter-urgences, à l'origine d'un vaste mouvement de grève dans les hôpitaux depuis six mois, a voté mardi en faveur d'une nouvelle journée "d'actions", le 26 septembre, au lendemain de la présentation par le gouvernement d'un "plan de refondation" jugé insuffisant face aux besoins exprimés sur le terrain.

"Clôture de l'AG : poursuite du mouvement! Vote acté pour élargissement à l'ensemble des hospitaliers. Vote d'une motion avec une plateforme de revendications communes pour tous les hospitaliers des différents secteurs. Nouvelles actions prévues le 26 septembre", ont annoncé les membres du collectif sur Twitter. Des rassemblements devant les agences régionales de santé (ARS) seront notamment organisés à cette occasion.

Les annonces de la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn lundi soir n'apportent "aucune réponse à nos revendications sur les salaires, les effectifs, le nombre de lits et l'attractivité à l'hôpital, c'est affligeant", a expliqué Hugo Huon, président du collectif et infirmier au CHU de Lariboisière à Paris.

Quant aux 750 millions d'euros, "c'est une redistribution du budget, cela fait 30 ans qu'on se réorganise à moyens constants, ça ne devrait pas plus marcher", a-t-il dit à Reuters.

Après deux premières séries d'annonces - en juin et début septembre -, le gouvernement a dévoilé lundi soir un plan en 12 points visant à désengorger les urgences et a promis 750 millions d'euros de 2019 à 2022 afin d'éteindre un mouvement de grogne qui a débuté le 18 mars à Paris et s'est étendu depuis à d'autres sites en France.

Ce plan prévoit notamment la mise en place d'un service d'accès aux soins en ligne ou par téléphone à tout heure, renforce les moyens de la médecine libérale, et modifie le financement des services d'urgences pour tenir compte des bassins de population qu'ils couvrent.

Pour le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, à l'origine d'un appel à manifester mercredi, "on est très loin du compte".

"Il manque du personnel, il manque la reconnaissance des qualifications du personnel, c'est-à-dire des augmentations de salaires et puis il manque des lits", a-t-il dit mardi sur France 2.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a pour sa part noté des avancées tout en s'interrogeant sur l'impact de ces mesures à court terme.

"On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé sur un certain nombre de revendications que nous portons", a-t-il dit sur Europe 1. "Le seul problème, c'est quid de la mise en oeuvre de ce plan?", a-t-il ajouté. "A quel moment "les professionnels des urgences qui sont en souffrance (...) vont voir les changements concrets dans leur réalité ?" (Caroline Pailliez, avec Simon Carraud, édité par Marine Pennetier)