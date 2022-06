France-Le comédien Jean-Louis Trintignant est décédé

PARIS, 17 juin (Reuters) - Le comédien Jean-Louis Trintignant, héros emblématique d'"Un homme et une femme" au côté d'Anouk Aimée, est décédé vendredi à l'âge de 91 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

Dans un communiqué, son épouse Mariane Hoepfner Trintignant précise que l'acteur de "Et Dieu...créa la femme" s'est éteint "paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches".

Ours d'argent du meilleur acteur au Festival de Berlin en 1968 pour "L'Homme qui ment", prix d'interprétation masculine à Cannes en 1969 pour "Z", César du meilleur acteur en 2013 pour "Amour", cette figure du film d'auteur, qui doubla en français Jack Nicholson dans "Shining", connut une renommée internationale.

Le succès mondial d'"Un homme et une femme" de Claude Lelouch, récompensé par la Palme d'or à Cannes en 1966, et l'Oscar du meilleur film étranger, lui a valu une aura de star, mais ce passionné de théâtre et de compétition automobile préféra l'intimisme à des oeuvres tonitruantes comme "Rencontres du troisième type" de Steven Spielberg ou "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola, où des rôles lui avaient été proposés.

La vie de Jean-Louis Trintignant, qui avait révélé en 2017 souffrir d'un cancer, fut bouleversée, selon ses propres dires, par la mort de sa fille, la comédienne Marie Trintignant, tuée par son compagnon Bertrand Cantat en 2003. (Rédaction de Paris)