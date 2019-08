France-Le déficit budgétaire en hausse à fin juillet

PARIS, 30 août (Reuters) - Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 109,7 milliards d'euros à fin juillet, en hausse de 26,9 milliards par rapport à la même période il y a un an (82,8 milliards), selon les données publiées vendredi par le ministère de l'Action et des Comptes publics. "A ce stade de l'année, les résultats ne sont pas significatifs, notamment en raison de l’effet de la mise en oeuvre du prélèvement à la source", précise le ministère dans un communiqué. Au 31 juillet, les dépenses (budget général et prélèvements sur recettes) s'établissaient à 244,0 milliards d'euros contre 239,1 milliards un an plus tôt. Dans le détail, les dépenses du budget général ont progressé de 1,4%, s'établissant à 207,8 milliards d'euros contre 205,0 milliards un an plus tôt - une évolution résultant "principalement de la revalorisation de la prime d'activité" d'après le ministère - tandis que les prélèvements sur recette ont augmenté de 6,1% en un an, à 36,2 milliards. A la même date, les recettes s'élevaient à 159,2 milliards d'euros, contre 182,1 milliards un an plus tôt, soit un recul de 12,6%. Les seules recettes fiscales nettes ont diminué de 24,3 milliards d'euros (soit une baisse de 14,0%), à 148,8 milliards, sous l'effet notamment de la mise en oeuvre du prélèvement à la source qui modifie le rythme des encaissements d'impôt sur le revenu au cours de l'année. Les recettes de l'impôt sur le revenu chutent ainsi de 32,7%, à 32,2 milliards d'euros, contre 48,9 milliards un an plus tôt, sachant que, l'an dernier, les deux premiers tiers provisionnels avaient été encaissés en février et en mai. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a précisé en juillet que la mise en place du prélèvement à la source avait permis d'augmenter le taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu, avec pour conséquence d'apporter un peu plus d'un milliard d'euros à l'Etat sur l'ensemble de 2019 par rapport à ce qui était prévu. Les recettes nettes de TVA ont quant à elles reculé de 14,3 milliards par rapport à la fin juillet 2018 (-15,7%, à 76,4 milliards d'euros), sous l'effet de la hausse des transferts de l'Etat à la Sécurité sociale pour compenser les allègements de cotisations sociales. A fin juillet, le solde des comptes spéciaux était déficitaire de 25,0 milliards d'euros contre 25,8 milliards un an plus tôt. "Cet écart a vocation à se résorber d'ici la fin de l'année à mesure de l'encaissement de la fiscalité locale sur le compte de concours financiers 'Avances aux collectivités territoriales'", est-il précisé dans le communiqué du ministère. En 2018, le déficit de l'Etat s'est élevé à 76,1 milliards d'euros, après 67,7 milliards en 2017. Pour 2019, la loi de finances votée fin décembre l'anticipe en hausse, à 107,7 milliards d'euros, notamment sous l'effet de l'impact de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne, dont le coût cumulé devrait avoisiner 20 milliards d'euros pour cette année de bascule. Le déficit budgétaire est également alourdi cette année par le coût des mesures d'urgence décidées en décembre dernier pour tenter de désamorcer la contestation des "Gilets jaunes". Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Myriam Rivet, édité par Simon Carraud)