France-Le déficit commercial recule légèrement en juillet

PARIS, 6 septembre (Reuters) - Le déficit commercial de la France a légèrement diminué en juillet après sa nette dégradation du mois de juin, sous l'effet d'une hausse des exportations et d'un léger recul des importations, selon les statistiques CVS/CJO publiées vendredi par les Douanes. Le déficit commercial de la France a atteint 4,6 milliards d'euros en juillet, après un déficit révisé à -5,3 milliards d'euros en juin, contre -5,19 milliards d'euros en première estimation. Sur les sept premiers mois de 2019, le déficit cumulé de la balance commerciale française - en données corrigées de variations saisonnières et des jours ouvrés - atteint 31,5 milliards contre 36,0 milliards un an plus tôt. En juillet, les exportations ont légèrement augmenté à 42,24 milliards d'euros contre 41,77 milliards le mois précédent. Les importations ont parallèlement très légèrement diminué pour atteindre un montant de 46,85 milliards contre 47,03 milliards d'euros en juin. Les livraisons d'Airbus ont représenté 2,6 milliards d'euros (33 appareils) contre 3,1 milliards (37 appareils) un mois plus tôt. Par zones géographiques, le déficit avec les pays hors Europe n'a pas significativement varié à 3,63 milliards d'euros (après 3,59 milliards en juin). Celui avec les autres pays de l'Union européenne s'est réduit, à 2,48 milliards (contre 3,27 milliards en juin). Avec la seule zone euro, il s'est inscrit à 3,14 milliards contre 3,60 milliards un mois plus tôt. Dans un communiqué distinct, la Banque de France a fait état mercredi d'une amélioration du solde des transactions courantes au mois de juillet, la France ayant affiché un excédent de 200 millions d'euros pour la première fois depuis le mois de janvier, après avoir enregistré un déficit de 1,1 milliard d'euros le mois précédent, en données CVS-CJO. "Cette bonne performance s’explique par une amélioration de la balance des biens hors énergie, qui présente un solde positif à hauteur de 1,1 milliard d’euros après un déficit de 0,6 milliard en juin", précise la Banque de France dans un communiqué. Le solde des services, à 2,3 milliards d’euros, contribue à l’excédent global mais se dégrade légèrement après un niveau élevé au mois de juin, ajoute-t-elle. Dans le compte financier, les investissements directs présentent un solde positif pour 2 milliards d’euros. Les opérations sur titres contribuent à des entrées de capitaux pour 43,9 milliards du fait d’une baisse des actifs (-11,9 milliards) et d’une augmentation des engagements (32 milliards). Statistiques détaillées du commerce extérieur sur le site des Douanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/ Données de la Banque de France sur la balance des paiements : https://www.banque-france.fr/statistiques/balance-des-paiements-de-la-france-jul-2019 Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP Graphique: L'inflation française https://tmsnrt.rs/2SptLxx (Marc Joanny)