France-Le déficit commercial se creuse en mai avec l'énergie

8 juillet (Reuters) - Le déficit commercial de la France s'est creusé à 13,0 milliards d'euros en mai, en raison notamment de la dégradation du solde énergétique, montrent les données publiées vendredi par les Douanes françaises.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 12,8 milliards en mai.

Ce déficit s'était établi à 12,7 milliards d'euros, après révision, en avril.

"La dégradation du solde énergétique est encore une fois la principale responsable de cette situation", précisent les Douanes dans un communiqué.

Les échanges commerciaux avec la Russie ont été fortement affectés par l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février et les sanctions adoptées par l'Union européenne contre Moscou, ajoutent-elles.

Les exportations vers la Russie ont été divisées par plus de quatre en valeur sur un an en avril et les importations hors énergie ont reculé de 28%.

Les Douanes disent que sur la même période, le déficit énergétique avec la Russie s’est accru de 134% en un an.

