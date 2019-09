France: Le gouvernement appelle à une négociation Google, selon les médias

Publiée fin juillet et transposant une directive européenne, la loi française créant "un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse" impose à l'ensemble des plates-formes, réseaux sociaux et autres sites internet de verser une rémunération juste aux médias dont ils utilisent les articles et dont ils tirent d'importants revenus.

Pour les recherches liées à l'actualité, qu'elles soient effectuées via le moteur de recherche ou via Google Actualités, par exemple, Google France, filiale d'Alphabet n'affichera plus désormais des extraits de texte ou une vignette photo, mais uniquement par défaut un titre et un lien URL.

"Lorsque la loi française entrera en vigueur, nous n'afficherons plus d'aperçu du contenu en France pour les éditeurs de presse européens, sauf si l'éditeur a fait les démarches pour nous indiquer que c'est son souhait", peut-on lire dans un billet publié sur le blog de Google France.

"Ce sera le cas pour les résultats des recherches effectuées à partir de tous les services de Google", est-il précisé.

Les médias pourront cependant choisir s'ils souhaitent ou non que leurs contenus soient accessibles via les services de Google, définir la taille maximale des images miniatures ou encore le nombre maximal de caractères des aperçus des textes.

Le ministre de la Culture Franck Riester, qui a reçu dans la matinée le vice-président de Google en charge de Google Actualités, Richard Gingras, a salué l'intention du géant américain de renforcer le contrôle des éditeurs sur le référencement de leurs contenus.

"C'est un premier pas qui montre que la consécration d'un droit voisin permet de rééquilibrer le rapport de force", a-t-il souligné dans un communiqué.

Il a en revanche jugé que la position de Google sur la rémunération n'était "évidemment pas acceptable", puisque l'objectif politique des textes français et européen est de "permettre un juste partage de la valeur produite, au bénéfice des plates-formes, par les contenus de presse."

"La définition unilatérale des règles du jeu est contraire à la fois à l'esprit de la directive et à son texte", déclare le ministre dans son communiqué, en précisant qu'il compte aborder "très prochainement" le sujet avec ses homologues européens afin de "remédier à cette situation".

La France est le premier pays de l'Union européenne à mettre en place un tel dispositif, alors qu'une directive européenne en ce sens a été adoptée au printemps dernier.

Les géants du net comme Google et Facebook sont régulièrement accusés de capter l'essentiel de la valeur des contenus hébergés ou mis en ligne sur leurs sites, grâce à la publicité et à la monétisation des données personnelles des utilisateurs.

Dans son billet de blog, Google estime au contraire contribuer à soutenir la presse, en contribuant à élargir la visibilité de certains médias et en "orient(ant) les internautes vers les sites d'information, qui en tirent un revenu supplémentaire".

