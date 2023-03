PARIS, 24 mars (Reuters) - Le gouvernement doit chercher une "porte de sortie" sur la réforme des retraites, a déclaré vendredi le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, alors que la contestation a franchi un nouveau cap avec des rassemblements émaillés de violences jeudi.

"Tout le monde est inquiet ce matin. Parce qu'il y a eu des violences qui sont inacceptables (...) Dans ce cas, il faut calmer le jeu, maintenant, avant qu'il y ait un drame", a dit le responsable syndical sur RTL.

"On a tous peur que cela dégénère, il est encore temps de trouver une porte de sortie", a-t-il ajouté, appelant de nouveau l'exécutif à mettre sur pause la réforme des retraites pour engager un "temps de dialogue et d'écoute".

"Je lance un appel au chef de l'Etat et à la Première ministre en disant 'proposez quelque chose de digne pour tout le monde mais il faut qu'on sorte de ça'", a dit Laurent Berger.

"Prenez conscience de la situation sociale et démocratique et trouvez une porte de sortie et vous ne pourrez la trouver que collectivement", a-t-il assuré.

Jeudi, des heurts ont éclaté à Paris et dans d'autres villes françaises en marge et à l'issue des manifestations organisées à l'appel d'une neuvième journée de contestation qui a été marquée par un regain de mobilisation au lendemain d'une intervention très décriée du président Emmanuel Macron, accusé par les opposants à la réforme d'avoir attisé la colère.

Des affrontements ont opposé en début de soirée à Paris des groupes de casseurs, dont des "Black Bloc", et les forces de l'ordre, lesquelles ont fait usage de gaz lacrymogène. Plusieurs incendies ont par ailleurs été constatés dans la capitale.

Des rassemblements nocturnes ont aussi eu lieu à Lyon ou encore à Bordeaux, où la porte de la mairie a été incendiée.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait savoir vendredi que 903 feux de mobiliers urbains et de poubelles avaient été recensés à Paris, avec 457 interpellations dans toute la France et 441 policiers et gendarmes blessés.

"Je suis le premier à voir qu'il y a une grande mobilisation contre la réforme des retraites mais on ne peut pas s'en prendre aux policiers et aux gendarmes", a-t-il dit sur CNews.

