France: Le gouvernement est allé trop loin dans le recours aux cabinets de conseil, déclare Bruno Le Maire

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français est allé trop loin dans le recours aux cabinets de conseil et s'efforce désormais de corriger cela, a déclaré dimanche le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire.

"Depuis des années (...) on avait pris, sans doute trop, l'habitude de dire voila l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil", a déclaré Bruno Le Maire lors d'un entretien dimanche sur France 3.

"Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive, que cette dérive a été corrigée, notamment par la circulaire de la Première ministre qui a demandé à toutes les administrations de réduire de 15% le recours aux cabinets de conseil."

Entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, le ministère de l'Économie et des Finances a par exemple réussi à réduire de 34% son recours aux cabinets de conseil, a-t-il ajouté.

Bruno Le Maire n'a pas commenté l'ouverture par le Parquet national financier (PNF) de deux informations judiciaires pour "tenue non conforme des comptes de campagne" et "favoritisme et recel de favoritisme" sur les deux campagnes électorales victorieuses d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022, dans le cadre de la procédure dite "McKinsey".

Les décisions du PNF font suite à l'enquête préliminaire ouverte le 31 mars dernier par le parquet du chef de "blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée" contre McKinsey, sur la base du rapport de la commission d'enquête du Sénat relative à l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques.

Emmanuel Macron a déclaré vendredi que les comptes de sa campagne 2017 avaient été étudiés puis validés par les instances compétentes et qu'il attendait l'issue des procédures pour la campagne 2022, "comme tous les candidats".

(Reportage Dominique Vidalon ; Version française Kate Entringer)