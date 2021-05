France-Le gouvernement prévoit 15 mds de mesures d'urgence en plus-Le Maire

PARIS, 26 mai (Reuters) - Bruno Le Maire a déclaré dans un entretien aux Echos publié mercredi sur le site internet du quotidien que le gouvernement français entendait présenter un plan de 15 milliards d'euros de mesures d'urgence supplémentaires pour aider l'économie à se relever de l'impact de la crise sanitaire du coronavirus.

Un projet de loi de finances rectificative sera présenté au Parlement le 2 juin, a expliqué le ministre de l'Economie et des Finances, s'exprimant au côté du ministre délégué en charge des Comptes publics, Olivier Dussopt.

Ces mesures viennent s'ajouter aux aides de près de 100 milliards d'euros déployées l'an dernier pour compenser les effets économiques de l'épidémie de coronavirus.

Le projet "amorce la transition vers un retour à la normale", dit Bruno Le Maire, ajoutant que la stratégie du "quoi qu'il en coûte" ne pouvait plus "être la règle" désormais.

"Ces 15 milliards doivent traduire notre transition vers un soutien ciblé pour les entreprises ayant connu les plus grandes difficultés", indique Olivier Dussopt, citant les restaurants, bars, hôtels et le secteur du tourisme.

"Sur cette somme totale, nous consacrerons ainsi 4 milliards d'euros de plus pour financer les exonérations de charges afin de continuer à soutenir l'emploi, et près de 3,5 milliards d'euros pour la sortie progressive du fonds de solidarité entre juin et la fin août", précise-t-il, tandis que 6,5 milliards d'euros seront alloués au dispositif d'activité partielle.

Bruno Le Maire a par ailleurs déclaré aux Echos que la prévision de croissance de 5% en 2021 était maintenue, "par souci de prudence", alors que la Commission européenne table sur une croissance de 5,7% pour la France cette année. (Matthias Blamont et Jean Terzian)