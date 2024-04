PARIS, 6 avril (Reuters) - La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a annoncé samedi 1,1 milliard d'euros supplémentaires sur dix ans pour développer les soins palliatifs dans le cadre du projet de loi sur la fin de vie, qui doit être présenté mercredi en Conseil des ministres.

"(...) quand quelqu'un pensera remplir les critères pour demander potentiellement une aide à mourir, la première chose qu'on va lui proposer, ce sont des soins palliatifs", a expliqué la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, dans un entretien au Monde.

"Et donc, pour les proposer, encore faut-il qu'ils soient accessibles", a-t-elle ajouté.

Par conséquent, le gouvernement vise à augmenter le budget alloué aux soins palliatifs de 1,1 milliard d'euros supplémentaires sur dix ans. En 2034, les dépenses seront de 2,7 milliards d’euros, détaille Catherine Vautrin.

La ministre prône également une "prise en charge plus précoce et plus orientée vers le domicile" et des recrutements supplémentaires de médecins en créant une spécialité médecine palliative et d’accompagnement.

Le projet de loi sur la fin de vie, qui doit ouvrir la possibilité d'une légalisation de l'aide encadrée à mourir, sera présenté mercredi en Conseil des ministres.

(Rédigé par Kate Entringer)