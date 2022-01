PARIS, 3 janvier (Reuters) - Des mesures de soutien aux entreprises les plus affectées par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 en France vont être renforcées, a annoncé lundi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, citant notamment la prise en charge du chômage partiel et l'abaissement du seuil du dispositif "coûts fixes", qui est en outre élargi à l'ensemble du secteur du tourisme. (Rédigé par Matthieu Protard et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)