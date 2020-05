France-Le gouvernement souhaite que 50% des "trains du quotidien" circulent à partir de lundi

(Actualisé avec précisions, citations)

PARIS, 8 mai (Reuters) - Le gouvernement français souhaite que 50% des "trains du quotidien" et 75% des métros et RER puissent circuler à compter de lundi, a annoncé vendredi Jean-Baptiste Djebbari, lors de la présentation du plan de déconfinement dans les transports en communs.

"Nous voulons une offre de transports la plus important possible de manière à minimiser le nombre de voyageurs dans chaque tram, dans chaque bus, dans chaque train. Le gouvernement a fixé des objectifs clairs en la matière : nous souhaitons que roulent à la SNCF en moyenne 50% des trains du quotidien - les TER et Transiliens - et 75% de l'offre habituelle de la RATP en Ile-de-France", a déclaré le secrétaire d'Etat aux transports.

Jean-Baptiste Djebbari a en outre annoncé que l'accès à plusieurs centaines de gares serait "filtré" et qu'une soixantaine de stations de la RATP resteraient fermées après le 11 mai, date de début déconfinement.

"Nous maintenons par ailleurs les restrictions sur les trains longue distances - TGV et Intercités - tant en nombre de trains qu'en capacité maximum de personnes pouvant emprunter ces trains, de manière à limiter pendant la période du 11 mai au 2 juin la circulation du virus", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, afin de minimiser l'affluence dans les transports aux heures de pointe, le secrétaire d'Etat a annoncé un étalement, en accord avec les élus, les employeurs et opérateurs d'Île de France, des départs et des arrivées des salariés qui peuvent exercer en télétravail.

A la demande des élus qui le souhaitent, le gouvernement a prévu la possibilité que l'employeur fournissent une attestation de déplacement pendant ces heures de pointe, a-t-il ajouté.

(Jean-Philippe Lefief)