France-Le groupe Lactalis mis en examen dans l'affaire du lait infantile contaminé

PARIS, 16 février (Reuters) - Le groupe Lactalis et la société Celia de Craon ont été mis en examen jeudi pour "inexécution de mesures de retrait et rappel", "tromperie aggravée" et "blessures involontaires" dans le cadre de l'enquête portant sur des laits infantiles contaminés, a indiqué Lactalis dans un communiqué.

"Cette étape marque le début de l’instruction judiciaire dans laquelle Lactalis s’engagera pleinement et en toute transparence", a ajouté le premier groupe laitier français.

Une enquête préliminaire avait été ouverte fin 2017 par le pôle santé publique du parquet de Paris après la contamination par salmonelle de laits infantiles produits dans une usine Lactalis de Craon (Mayenne).

L'affaire avait viré au scandale politique et à la catastrophe industrielle pour Lactalis et mis en cause également la grande distribution, dont les principales enseignes (Leclerc, Auchan, Carrefour , Système U) avaient reconnu avoir écoulé des produits Lactalis malgré les rappels successifs de produits. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)