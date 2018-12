PARIS, 19 décembre (Reuters) - La confiance des dirigeants de PME et d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans l'économie française a plongé en décembre, frappée de plein fouet par la crise des "Gilets jaunes", selon l'observatoire OpinionWay-Banque Palatine à paraître jeudi dans Challenges.

A 57%, la proportion de patrons de PME et ETI se déclarant confiants pour les perspectives à six mois de l'économie française chute de 17 points par rapport à son niveau de novembre, soit son plus fort recul depuis septembre 2011, post-crise financière.

Ce quatrième recul mensuel consécutif le ramène en cette fin d'année à un plus bas depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en mai 2017.

Leur degré d'optimisme sur leur propre activité suit une tendance comparable : il cède cinq points pour s'établir à 76%, son plus bas niveau depuis novembre 2016.

Leur niveau de confiance sur l'économie mondiale recule également de cinq points, à 64%, son plus bas score depuis mai 2017.

Quant à l'indice qui synthétise les perspectives d'investissement, il continue de refluer pour le quatrième mois consécutif, abandonnant trois points, à 115. En recul de 14 points depuis son record de juin dernier, il revient à son niveau de février 2017.

"Les récents troubles sociaux se traduisent par un net décrochage de l'optimisme dans les ETI", souligne Pierre-Yves Dréan, directeur général de la Banque Palatine, cité dans un communiqué.

Une évolution selon lui "assez logique car" les dirigeants de PME et ETI "craignent un ralentissement des réformes", pourtant "jugées nécessaires pour dégager de nouvelles marges de manoeuvre" pour leurs entreprises.

L'enquête a été effectuée auprès d'un échantillon représentatif de 301 dirigeants dont l'entreprise génère un chiffre d'affaires compris entre 15 et 500 millions d'euros, interrogés par téléphone entre le 26 novembre au 7 décembre. (Myriam Rivet, édité par Yves Clarisse)