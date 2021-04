France-Le parquet fait appel de la relaxe partielle des laboratoires Servier

PARIS, 6 avril (Reuters) - Le parquet de Paris a annoncé mardi avoir fait appel de la relaxe partielle des laboratoires Servier, condamnés la semaine dernière dans le dossier du Mediator, en réclamant une amende plus élevée.

Le groupe Servier, qui a commercialisé le Mediator jusqu'à son interdiction en 2009, a été reconnu coupable de "tromperie aggravée" et "homicides et blessures involontaires" et condamné le 29 mars à 2,7 millions d'euros d'amende.

Dans un communiqué, les services du procureur indiquent avoir fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris de renoncer aux accusations de fraude. (Matthieu Protard; version française Claude Chendjou)