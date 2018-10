France-Le plan pour la sécurité à l'école présenté à la mi-décembre

* L'opposition pointe du doigt un désaccord de l'exécutif

* Des concertations jusqu'au 15 décembre

* Des précisions mercredi par le ministre de l'Education

PARIS, 30 octobre (Reuters) - Le gouvernement a annoncé mardi qu'il présenterait ses mesures pour renforcer la sécurité des élèves et des enseignants dans les établissements scolaires autour du 15 décembre après avoir mené une concertation avec les acteurs du milieu.

Le gouvernement devait apporter mardi après le conseil des ministres des précisions concernant son plan d'action visant à renforcer la sécurité des établissements scolaires, tel que l'avaient annoncé les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'Education nationale, vendredi, après un comité stratégique.

Il s'est contenté de préciser le calendrier des annonces, suscitant les critiques de la part de l'opposition qui pointe du doigt un désaccord au sein de l'exécutif.

"Le président de la République a souhaité que nous puissions dans les semaines qui viennent et avant le 15 décembre, là où nous rendrons les décisions plus structurantes, procéder à une concertation avec l’ensemble des acteurs de la chaîne et notamment les collectivités locales (…), les associations", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux à l'issue du conseil des ministres.

Il précise que les propositions du gouvernement, qui nécessiteront un renforcement de "la coordination entre l’éducation nationale, la police et la justice", s'organiseront "autour de trois périmètres : celui de la classe, celui de l’établissement scolaire et celui des abords de l’établissement scolaire".

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait dit vendredi qu'il n'excluait pas de permettre "à des moments de tensions particulières dans la journée", une présence physique de forces de l'ordre dans les établissements des quartiers sensibles.

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est montrée plus prudente dimanche sur cette approche, jugeant que les écoles devaient d'abord rester des "lieux de savoir".

DU CAS PAR CAS

Pour Benjamin Griveaux, cette question relève du cas par cas. "Vous n’apportez pas la même réponse en fonction de tel ou tel territoire, en fonction de tel type d’établissement scolaire ou pas", a-t-il dit.

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a démenti mardi à l'Assemblée nationale tout désaccord au sein de l'exécutif sur cette question. "Nous avons dit plusieurs choses et nous sommes totalement en accord et avec le ministre de l'Intérieur et avec la ministre de la Justice. Simplement, nous le faisons avec méthode", a dit-il dit.

Ce dernier réunira mercredi les recteurs d'académie pour présenter les premières mesures concernant les questions liées à la classe et à l’établissement, qui permettront selon lui "de restaurer l'autorité des professeurs".

Il demandera la mise en place d’un registre numérique ou papier dans chaque établissement pour que "dès lundi prochain" "tout fait" soit signalé et suivi d'une "sanction proportionnée". Il compte également préciser mercredi comment il renforcera "l'appui qui est fait aux établissements".

"Enfin, s'agissant des mesures qui ont trait à la coopération avec la police, la justice (...) ces enjeux-là nécessitent en effet du temps, nous ne faisons pas les choses avec précipitation", a-t-il ajouté.

Le ministre avait annoncé vendredi vouloir développer des établissements spécialisés pour les élèves de 13 à 18 ans qui ont été exclus de leur collège ou lycée, sur le modèle des Établissements publics d'insertion de la Défense (EPIDE) - accueillant des jeunes de 18 à 25 ans sur la base du volontariat dans un cadre d'"inspiration militaire". (Caroline Pailliez avec Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)