France-Le programme des réformes sociales

PARIS, 5 septembre (Reuters) - Edouard Philippe a adressé mercredi aux partenaires sociaux un programme de travail portant notamment sur l'assurance chômage, la santé au travail ou les retraites.

Voici les éléments communiqués par les services du Premier ministre à cette occasion :

* ASSURANCE CHÔMAGE

Après les entretiens bilatéraux à Matignon achevés ce mercredi, trois réunions de travail entre partenaires sociaux et pouvoirs publics doivent dégager des éléments de constat.

Une concertation rapide s'ouvrira ensuite, dans la semaine du 17 septembre, sur un document de cadrage qui devra lancer la négociation entre les partenaires sociaux.

Quelques jours après cette concertation, ce document de cadrage sera envoyé aux partenaires sociaux qui auront quatre mois pour négocier, soit d'ici la fin janvier.

Que la négociation aboutisse ou non à un accord - le gouvernement déciderait de lui-même si elle échouait - les nouvelles règles entreraient en vigueur au cours du premier semestre 2019.

* SANTÉ AU TRAVAIL

De fin septembre à mi-octobre, une concertation se tiendra entre les partenaires sociaux et les ministres du Travail (Muriel Pénicaud) et de la Santé (Agnès Buzyn), s'appuyant sur les conclusions du rapport rendu fin août au gouvernement et élargie à la médecine du travail et à la qualité de vie au travail.

Elle débouchera sur l'envoi d'un document d'orientation mi-octobre, envoi qui pourra être suivi d'une négociation jusqu'à la fin du premier trimestre 2019 et d'une concertation et déboucher sur le dépôt au Parlement d'un projet de texte législatif avant la fin du premier semestre.

* ARRÊTS DE TRAVAIL

Le Premier ministre veut réparer les insuffisances d'un système qu'il juge trop coûteux, peu équitable et trop peu responsabilisant, en concertation avec les partenaires sociaux et l'ensemble des acteurs concernés, dont les médecins.

Jean-Luc Bérard (DRH de Safran) et Stéphane Seiller (Cour des comptes) sont missionnés pour une durée de quatre mois pour établir un diagnostic partagé et faire des propositions d'évolution. Un point d'étape sera fait fin octobre.

* RETRAITES

Le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, fera en octobre un bilan de la première phase de concertation et proposera aux partenaires sociaux d'arrêter des principes essentiels à la construction d'un nouveau système de retraite.

Une seconde phase de concertation s'engagera ensuite sur les paramètres du nouveau système et les modalités de transition pour parvenir à un projet de loi en 2019.

* PAUVRETÉ

Emmanuel Macron annoncera des éléments de stratégie le 13 septembre, avec comme priorités la prévention de la pauvreté des enfants et des jeunes et l'accompagnement social et d'insertion professionnelle pour le retour vers l'emploi.

* SANTÉ

Les décisions sur la transformation du système d'organisation des soins - et notamment l'hôpital - seront présentées le 18 septembre.

* DÉPENDANCE

Le Premier ministre et la ministre de la Santé confient à Dominique Libault, ancien directeur de la Sécurité sociale, le soin de conduire des groupes de travail (notamment sur l'organisation de la prise en charge, le financement, la gouvernance en matière de perte d'autonomie).

Un point sera fait début 2019 avec l'objectif d'aboutir à une séquence législative l'an prochain. (Jean-Baptiste Vey, édité par Julie Carriat)