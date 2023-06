(actualisé avec déclarations)

PARIS, 10 juin (Reuters) - Le pronostic vital n'est plus engagé pour aucun des quatre enfants et deux adultes victimes de l'attaque au couteau commise jeudi à Annecy (Haute-Savoie), a déclaré samedi la procureure de la République, Line Bonnet, lors d'une conférence de presse.

"A ce jour, plus aucun n'a son pronostic vital engagé. Les quatre enfants sont encore à ce jour hospitalisés", a-t-elle déclaré.

La magistrate est également revenue sur le sort de l'homme interpellé dans la foulée de cette attaque, annonçant qu'il avait été mis en examen et placé en détention provisoire.

"Le parquet d'Annecy a ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat et rébellion avec arme", a dit Line Bonnet et le suspect a été mis en examen dans la matinée de samedi pour ces deux chefs d'accusation et placé en détention provisoire après sa présentation devant un juge des libertés.

(Rédigé par Nicolas Delame)